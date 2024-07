Como escolher a escova de dente ideal

Escovar os dentes regularmente é um hábito que faz parte do dia a dia de qualquer pessoa. Mas a escolha do produto certo faz a diferença na manutenção de uma boa saúde bucal. Você sabe o que levar em conta na hora de escolher a escova de dentes? Os cirurgiões dentistas Alexandre Ravani e Paulo Zahr explicam o que é essencial.

Formato da escova de dentes

“Opte por uma escova com a cabeça pequena e arredondada. Ela consegue alcançar as áreas mais escondidas, garantindo uma higienização completa”, recomenda Zahr, fundador da OdontoCompany.

Mas a regra não é universal, complementa Ravani, CEO da rede de clínicas odontológicas Pró-Rir. “Se você procura alcançar áreas difíceis, como a dentição posterior, as de formato angular podem ser a solução. Um cabo confortável é essencial: escolha um que seja fácil de segurar para garantir uma escovação adequada. As escovas elétricas são uma excelente opção para dar autonomia a usuários que apresentam dificuldades motoras, como idosos e portadores de necessidades especiais”, garante.

Tipo de cerdas

As escovas com cerdas macias são as mais comuns. “Veja se há uma boa concentração de cerdas macias e homogêneas por tufo, com acabamento arredondado e pontas cônicas”, aconselha Paulo.

“Já as escovas de cerdas duras podem ser indicadas apenas para casos específicos, como pessoas com próteses dentárias, por serem mais eficazes na remoção de resíduos alimentares e placa bacteriana do aparelho, e pessoas com necessidades especiais, podendo ser mais fácil de manusear para quem tem alguma limitação física”, diz Alexandre.

Como guardar a escova de dentes?

A higienização da escova é importante após o uso, lavando-a bem em água corrente para eliminar o acúmulo de saliva, pasta de dente, restos de alimentos e bactérias que ficaram alojadas nas cerdas. A dica é retirar o excesso de água e pingar um enxaguante bucal, deixando agir por alguns minutos.

O mais indicado é guardar a escova fora do banheiro mas, se não for possível, deve-se deixáa-la em um armário fechado, na posição vertical, longe do vaso sanitário, e com o protetor de cerdas ou porta-escovas – que também precisa ser limpo diariamente para que não acumule bactérias.

“Enxágue esses acessórios em água corrente e utilize, também, o antisséptico bucal para eliminar os microrganismos”, continua Ravani.

Quanto tempo dura uma escova de dentes?

Os dois lembram que a recomendação é que a escova de dentes deve ser trocada a cada três meses – ou antes, se os filamentos estiverem desgastados. “Após doenças infecciosas, a substituição imediata da escova é recomendada para evitar a reintrodução de germes na cavidade oral”, alertam.

Como escolher a escova de dentes para crianças

Quem tem filhos deve observar a idade em que a criança está para escolher a escova de dentes ideal. Mas uma recomendação não tem erro: “Escolha uma colorida, uma que ela goste, para incentivar os cuidados com a higiene bucal”, diz Zahr.

“De 3 meses a 1 ano, o mais indicado é o uso da escova-mordedor, que contribui para estimular o nascimento dos primeiros dentes, ao mesmo tempo em que auxilia na limpeza, na percepção tátil e visual, além de acalmar os bebês. De 1 a 6 anos é hora de introduzir a escova infantil, com cabeça pequena e cerdas macias. É importante não abrir mão da ludicidade nesta fase, optando por escovas coloridas e com personagens divertidos, para ajudar a criar o hábito da escovação de forma leve”, enumera Ravani.

Dos 7 a 14 anos, quando surgem os primeiros dentes permanentes, a mudança é para as escovas dentais juvenis, que têm formato oval e cerdas um pouco mais rígidas do que as escovas infantis. A partir dos 15 anos, a recomendação é migrar para a escova adulta.

Preço não significa qualidade!

Levar o preço em consideração na hora de escolher a escova de dentes ideal é um erro bastante cometido, afirmam os dois dentistas. Eles concordam que “existem escovas dentais de diferentes marcas e preços que podem ser igualmente eficientes na remoção da placa bacteriana e na limpeza dos dentes”.

