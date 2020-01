Começa hoje a vacinação contra a gripe. Por que devemos tomar todo ano?

Nesta quarta-feira (10) começa mais uma Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. E atenção: se você foi imunizada no ano passado, precisa SIM tomar a vacina novamente! Isso porque os agentes causadores da doença estão sempre sofrendo mutações.

Sendo assim, todo ano, a Organização Mundial de Saúde (OMS) deve anunciar uma nova composição para a produção da vacina. Como o vírus não é o mesmo de antes, a dose que você tomou ano passado não é igual a que está sendo oferecida agora.

Quem pode tomar a vacina gratuitamente?

Na rede pública, está disponível a vacina trivalente, que protege contra os vírus H1N1, H3N2 e Victoria. A aplicação está sendo oferecida primeiro para os alvos da campanha, os chamados grupos prioritários: pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses até 6 anos de idade, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), jovens sob medidas socioeducativas, trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, povos indígenas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e de outras condições clínicas específicas (com apresentação de prescrição médica).

O Dia D de vacinação será em 4 de maio!

Para quem preferir, a rede privada oferece a vacina quadrivalente, que te imuniza também contra o vírus Yamagata Cepas.

Não deixe para depois!

Como afirma a Dra. Bárbara Furtado, gerente médica de vacinas da empresa farmacêutica GSK, “no Brasil o vírus da gripe circula o ano todo. É muito importante a conscientização da população sobre a importância da vacinação todos os anos”.

Só em 2018, foram confirmados no país 6.754 casos de gripe, sendo a região sudeste a com maior número de registros, 46,6% do total. O estado de São Paulo ficou com 42,1% das ocorrências de óbitos.

A melhor solução para reverter esse quadro é a imunização em massa. Estudos mostram que essa ação pode reduzir entre 32% a 45% as hospitalizações por pneumonias e diminuir em até 75% a mortalidade por complicações do quadro.

Fake News

Diferentemente do que podem andar dizendo por aí, não há risco nenhum na imunização.

Quando você é vacinada, o seu sistema imunológico entra em ação para combater o agente estranho, mesmo que ele não apresente uma ameaça real. Mais tarde, se você entrar em contato novamente com o vírus, seu organismo saberá na hora o que fazer para impedir o desenvolvimento de uma doença.