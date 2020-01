Coma maçã: pesquisa aponta que a fruta melhora a vida sexual de mulheres

Coma a maçã com a casca, pois ela possui até dez vezes mais substâncias ativas do que a polpa.

Foto: AniDimi/Thinkstock/Getty Images

Em um levantamento feito com 731 mulheres com idades entre 18 e 43 anos, pesquisadores do Hospital Regional Santa Chiara, em Trento, na Itália, descobriram mais uma vantagem de comer pelo menos uma porção diária de maçã: dar um up na vida sexual. Para chegar ao achado, os cientistas levantaram dados sobre os hábitos alimentares das participantes e, em seguida, separaram aquelas que comiam uma ou mais maçãs por dia das que ingeriam menos de uma unidade da fruta diariamente. As voluntárias responderam, então, a um questionário sobre a sua rotina sexual. Eis o resultado: as mulheres que consumiam no mínimo uma maçã todos os dias demonstravam estar mais satisfeitas em matéria de sexo.

Os autores da investigação suspeitam que o benefício esteja ligado à florizina, composto encontrado no fruto da macieira e que imita o hormônio feminino estradiol, ligado à lubrificação vaginal e à sexualidade feminina de um modo geral. Além disso, os estudiosos especulam que os polifenóis presentes na maç㠖 substâncias com ação antioxidante – estimulariam o fluxo sanguíneo a chegar à genitália, contribuindo para que a mulher tenha mais prazer. E aí, quer motivo melhor para se deliciar com essa fruta?

Outros benefícios da maçã

As vantagens de consumir uma maçã todos os dias vão muito além de ter uma vida sexual mais prazerosa. Isso porque a fruta contribui também para afastar uma série de problemas de saúde, como doenças cardiovasculares, câncer de intestino, problemas respiratórios e diabetes. Sem falar que o alimento fortalece o sistema imunológico, contribui para o emagrecimento (graças às fibras) e protege as cordas vocais e a boca, já que tem ação adstringente.