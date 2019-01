Chinesa acorda com problema auditivo e não consegue ouvir homens

Imagina acordar um dia e perceber que você simplesmente não consegue ouvir apenas as vozes masculinas? Pois esse fato inusitado aconteceu com Chen, uma chinesa que acordou e percebeu que não ouvia o que o namorado dizia.

Segundo o Daily Mail, a mulher, que foi identificada apenas pelo sobrenome, vive na cidade de Xiamen, na China, correu ao hospital assim que percebeu a anormalidade.

Os médicos tentaram investigar seus estranhos sintomas, que eram o oposto das formas mais comuns de perda auditiva, de acordo com relatos locais.

Um especialista a diagnosticou com perda auditiva de inclinação invertida, na qual ela só podia ouvir altas frequências. Acredita-se que a condição afeta apenas um em quase 13.000 pacientes com problemas auditivos, de acordo com dados divulgados.

É possível que o estresse tenha contribuído para a doença, disseram os médicos. Chen supostamente estava sofrendo de náusea e zumbindo nos ouvidos na noite anterior ao problema.

Sendo assim, ela acreditou que uma boa noite de sono resolveria o problema e foi para a cama com o namorado. Mas na manhã seguinte, ela ficou chocada ao descobrir que não conseguia ouvir seu parceiro falar. Foi então que se dirigiu ao hospital da cidade, onde foi vista por um otorrinolaringologista.

Relatórios afirmam que ela foi capaz de ouvir todas as palavras ditas por vozes de mulheres, de acordo com a doutora Lin Xiaoqing, que tratou de Chen. “Ela foi capaz de me ouvir quando falei com ela, mas quando um jovem paciente entrou, ela não conseguiu ouvi-lo”, explicou a especialista.

Ela a diagnosticou com “perda auditiva de baixa frequência” ou perda auditiva de inclinação invertida, explicando por que não conseguia ouvir sons mais profundos.

A condição é normalmente difícil de diagnosticar porque tanto os médicos quanto os pacientes podem não ter consciência de que existe. Pode ser causada pela genética, ou seja, pessoas que nunca foram capazes de ouvir sons mais baixos – como o zumbido de uma geladeira. A paciente revelou que ela estava trabalhando até tarde recentemente, colocando o corpo sob muito estresse e sem dormir o suficiente.