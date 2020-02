Tradicionalmente, as festas de fim de ano costumam ter uma mesa farta com muita variedade de carnes vermelhas. É pernil, tender, lombo… Nesta época do ano, quem é vegetariano (ou segue uma dieta restrita sem carnes) acaba tendo que se virar apenas com a saladinha e os acompanhamentos.

Pensando nisso, selecionamos sugestões de pratos saborosos sem frango, peixe ou carne vermelha – repare apenas que algumas levam ovos – para variar o cardápio do Natal e do Réveillon sem, claro, perder o sabor. Confira!