Cau Saad, personal das celebridades, lança programa de treinos online

Cau Saad já treinou personalidades como Gaby Amarantos, Isabella Fiorentino e Felipe Massa. Mas não é só por isso que ela ganhou fama por aí. Um dos seus grandes trunfos é, sem dúvida, o estilo de vida em que acredita – e a forma como usa isso para incentivar seus alunos. Para ela, se exercitar não se trata (apenas) de emagrecer, mas de estar bem com o próprio corpo.

Seus treinos, que antes eram exclusivos aos alunos do Instituto Cau Saad, em São Paulo, podem ser acessados, agora, por qualquer pessoa. Em parceria com a plataforma Wellness Play, o WorCAUt é um programa online com dez aulas, de até 25 minutos cada, para fazer em casa, sem nenhum aparelho. Os exercícios – funcionais – são feitos apenas com o peso do corpo. “O WorCAUt não é só uma aula de ginástica, mas uma injeção de endorfina que, além de fazer bem para saúde, encoraja, dá disposição e entusiasmo. Tudo isso acontece de dentro pra fora”, afirma Cau.

Para permitir que um maior número de mulheres possa fazer os treinos (iniciantes, intermediárias ou avançadas) sem ultrapassar seus limites, os vídeos são produzidos com mais de um professor, identificados por três cores de camiseta (representando os diferentes níveis de dificuldade). Ao longo das aulas, Cau também faz constantes alertas sobre a execução correta dos movimentos para garantir total segurança para quem está em casa. Todos as aulas são circuitos intervalados de alta intensidade que melhoram o fôlego e a força e prometem queima de 38O calorias (em média) por sessão.

O treino, que tem validade de um ano, pode ser acessado em www.treinodacausaad.com.br e custa 12 parcelas de R$ 39,90.