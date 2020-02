Catarata: proteja sua visão!

Óculos escuros protegem os olhos do

sol e retardam a doença

Foto: Getty Images

Pense em seu banheiro cheio de vapor depois de um banho quente. Agora, imagine tentar se ver no espelho embaçado e com o ambiente todo esfumaçado. Pois é mais ou menos assim que uma pessoa com catarata observa tudo ao redor. Segundo o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, diretor do Banco de Olhos de Campinas (SP), um pequeno embaçamento nos olhos é comum com a idade. “Em quem tem catarata, o ‘vapor do banho’ é tão forte que o paciente vê tudo duplicado”, diz.

O médico afirma que, se não for tratada, a catarata tampa completamente a visão, podendo causar cegueira. A boa notícia é que a doença tem cura com uma cirurgia rápida, que dura de 15 a 20 minutos. A anestesia é dada em colírio, os riscos são mínimos e há sucesso em 95% dos casos. Saiba, nesta reportagem, o que fazer para proteger seus olhos desse mal.

O que fazer para enxergar bem sempre?

Perca peso

Um estudo norte-americano revelou que pessoas obesas correm mais riscos de desenvolver catarata. O peso extra pode elevar os níveis de açúcar no sangue. Esse excesso é capaz de desgastar e danificar as lentes oculares, tornando-as mais sensíveis a desenvolver catarata.

Use óculos de sol

Existe uma relação direta entre a radiação solar e o surgimento da catarata. Use óculos escuros e boné, e nunca olhe diretamente para o sol. “Usar proteção nos olhos atrasa o grau de desenvolvimento da catarata em dez anos ou mais”, diz Newton Kara José, professor de oftalmologia da Universidade de São Paulo (USP).

Coma maça, banana, abacate e tomate

Fontes de vitamina E, esses alimentos têm potente ação antioxidante. Combinado a outras vitaminas, esse nutriente pode reduzir o risco de cataratas e de degeneração macular.