Capricho e Korui lançam linha de higiene menstrual reutilizável

Os primeiros ciclos são recheados de descobertas, dúvidas e medos. Pensando em tornar este período de mudanças intensas mais leve, divertido e confortável, a Capricho e a Korui prepararam uma coleção cápsula que inclui diversos itens de higiene pessoal reutilizável.

Todos os produtos são feitos com tecido inteligente, que garante alta absorção e toque extremamente macio, além de estampas mística e floral que carregam o mood da Capricho. Além de tornar a menstruação lixo zero, ou seja, sem produção de descartáveis ao longo dos ciclos, os absorventes reutilizáveis possuem os tamanhos mini, normal e noturno. Já as calcinhas absorventes estão disponíveis nos tamanhos 12, 14, 16, M e G e foram pensadas para os corpos de todas as adolescentes.

“A Capricho é considerada o maior site teen do Brasil, além de ter toda uma tradição de mais de 70 anos de contato com o público jovem no país”, afirma Amanda Mello, gerente de licenciamento do Grupo da Abril.

Ambas as marcas estão desenvolvendo conteúdos sobre a temática e visibilizando este processo comum à vida de toda menina, que estarão disponíveis no site da Korui e de Capricho. “Queremos desmistificar a menstruação e promover acesso ao conhecimento de uma maneira simples e divertida”, pontua Luisa Cardoso, diretora da Korui. Quer conhecer todos os produtos e adquirir o seu? Clique aqui.