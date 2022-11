Beber 2 litros de água pode ser exagero, indica estudo

Uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de Aberdeen, que fica no Reino Unido, aponta que a ingestão de dois litros de água, constantemente recomendada, pode ser excessiva, pois não corresponde às necessidades humanas reais, o que a torna muito alta, em alguns casos. O estudo foi publicado na última sexta-feira (25/11), na revista Science.

A quantidade de água necessária para cada pessoa ficaria entre 1,3 e 1,8 litros por dia, de acordo com idade, local e clima de onde o indivíduo vive. Os estudos anteriores, segundo a publicação, baseiam-se em amostras pequenas, ou seja, analisavam poucas pessoas, e, além disso, não consideravam o líquido ingerido por meio do consumo de alimentos. Em contrapartida, os pesquisadores de Aberdeen investigaram 5,6 mil homens e mulheres, com idades entre 8 dias e 96 anos, de 23 países diferentes.

O método utilizado nessa universidade do Reino Unido consiste em fazer os voluntários beberem um copo de água no qual algumas moléculas de hidrogênio foram substituídas por um isótopo estável de hidrogênio, chamado deutério, que é inofensivo e, inclusive, está no corpo humano. A taxa de eliminação desse componente extra evidencia a rapidez com que a água se transforma no corpo humano.

Pessoas que estão em ambientes quentes e úmidos e em grandes altitudes tendem a apresentar uma rotatividade hídrica maior. Atletas, gestantes, lactantes e indivíduos com alto nível de atividade física também precisam de mais água. Conforme o gasto energético aumenta, maior a necessidade do líquido.

Homens de 20 a 35 anos ficam em primeiro lugar quando se trata de rotatividade de água, com média de 4,2 litros por dia. O número cai com o envelhecimento desse grupo, chegando a 2,5 litros por dia na faixa dos 90 anos. Já as mulheres de 20 a 40 anos ficam com média 3,3 litros por dia, e chegam aos 2,5 litros aos 90 anos.

Os valores também são maiores em países em desenvolvimento, provavelmente porque as nações desenvolvidas contam com ar condicionado que protege as pessoas de exposição e condições ambientais extremas que elevam a necessidade de água.

Em nota divulgada pela faculdade, o professor John Speakman, da Escola de Ciências Biológicas, explicou que “a renovação da água não é igual à necessidade de líquido a ser bebida”. E completou: “Mesmo que um homem na faixa dos 20 anos tenha um volume médio de água de 4,2 litros por dia, ele não precisa beber 4,2 litros por dia. Cerca de 15% desse valor reflete a troca de água superficial e a água produzida a partir do metabolismo. Portanto, a ingestão real necessária é de cerca de 3,6 litros por dia.” Outro fator é que “como a maioria dos alimentos também contém água, uma quantidade substancial de água é fornecida apenas pela alimentação”.

Com os dados, os países podem se preparar de maneira realística para as mudanças climáticas e demográficas, por exemplo, que devem ocorrer no futuro.