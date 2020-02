Aprenda a prevenir a infecção urinária

Foto: Getty Images

Urgência para urinar, além de dor e ardência, e xixi esbranquiçado são sinais dessa doença que atinge uma em cada cinco mulheres no mundo, pelo menos alguma vez na vida, segundo o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Por causa da anatomia do corpo feminino, que tem ânus, vagina e uretra muito próximos, as mulheres são as mais afetadas – mas também existem casos em homens e crianças.

O problema se manifesta sobretudo quando o organismo está com a imunidade baixa, o que facilita a proliferação de micro-organismos.”As bactérias se aproveitam da situação: sobem pela uretra e atingem a bexiga, os ureteres e os rins”, explica o ginecologista Mário Martinez (SP). Em quase 90% das vezes a bactéria Escherichia coli, que habita o intestino, é a culpada. Por isso, é tão importante fazer corretamente a higiene íntima, limpando sempre da vagina em direção ao ânus. Não é preciso esperar acontecer o mal para se cuidar. Você pode blindar o seu organismo contra infecções adotando estes hábitos saudáveis.

Alimentação balanceada

O nutricionista Israel Adolfo (SP) recomenda a ingestão de frutas, verduras e legumes diariamente: “Eles são ricos em vitaminas e minerais, que elevam a imunidade”. Consuma também alimentos integrais, ômega 3 e leite fermentado para turbinar o sistema imunológico. Outra dica: coma alho, de preferência cru, pois ele é um bactericida natural.

Fora do cardápio

Elimine a ingestão de açúcar, álcool e gorduras e maneire na cafeína. Não consegue? Tente ao menos reduzir o consumo desses alimentos, pois eles enfraquecem o sistema de defesa.

Higiene nota 10

Após fazer suas necessidades, limpe as partes íntimas sempre da frente para trás. Se possível, lave-se ou use lenços umedecidos. Urinar após as relações sexuais e usar calcinha de algodão ajudam a evitar a infecção urinária. É importante visitar o ginecologista todos os anos e tratar eventuais infecções ginecológicas.

Líquido e certo

Você deve tomar, no mínimo, dois litros de água por dia – a hidratação mantém o aparelho urinário ativo, prevenindo a infecção. Se você estiver com a doença, consuma também frutas com vitamina C, que eliminam infecções: tome o suco de dois limões, coma um caju ou duas laranjas diariamente.



Imunidade em alta



Siga o cardápio da nutricionista Roseli Rossi, da Clínica Equilíbrio Nutricional (SP), e mantenha a infecção urinária bem longe.



Café da manhã

– 1/2 mamão papaia

– 1 colher (sobrem.) de semente de linhaça triturada

– 1 copo pequeno de leite de soja light

– 2 torradas integrais

– 2 fatias de tofu

– 1 colher (café) de mel

Lanche da manhã

– 1 xícara (chá) de chá de cavalinha

Almoço

– 1 prato de salada com alface-americana

– 3 fatias de tomate

– 1/2 xícara (chá) de broto de alfafa cru

– 1 colher (sopa) de soja cozida

– 1 colher (chá) de azeite para temperar

– 1 1/2 colher (sopa) de arroz integral

– 2 colheres (servir) de picadinho com abóbora

Lanche da tarde

– 1 copo pequeno de suco de cranberry

– 1 torrada integral

– 1 colher (sopa) de queijo cottage temperado com 1 colher (chá) de azeite com alho e gengibre

Jantar

– 2 conchas de creme de feijão com couve e alho-poró

– 1 kiwi