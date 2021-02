Aprenda a lidar com a constipação idiopática crônica

A evacuação regular de até três vezes por semana promove um hábito intestinal considerado como normal.¹ O dr. Ricardo Cerqueira Alvariz, gastroenterologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), diz que “manter o hábito evacuatório faz uma diferença enorme na rotina”. Ele explica que, no consultório, as queixas são de desconforto abdominal, variações de humor frequentes e inchaço constante, que podem até atrapalhar o desempenho profissional e, muitas vezes, a qualidade de vida dos pacientes.¹

Esses são alguns dos sintomas da constipação idiopática crônica. Uma das pacientes do dr. Ricardo descobriu a doença depois de uma conversa com uma colega de trabalho que tinha o mesmo problema. “Eram os mesmos sintomas desde criança, mas eles foram se agravando ao longo do tempo”, relata o gastroenterologista.

A constipação idiopática crônica é uma condição bastante comum, embora pouco falada. “Na população em geral, ela atinge 15% das pessoas, em média. Entre a população acima de 60 anos, uma em cada três”, informa o dr. Ricardo. As mulheres são mais afetadas, com dois em cada três casos diagnosticados.¹

Trata-se de uma doença crônica na qual a evacuação ocorre com menos frequência do que o usual, ou quando as fezes são duras, secas, e sua expulsão é dolorosa ou difícil ou, ainda, se a evacuação é incompleta ou necessita de manobras digitais, inclusive, para acontecer.² Existem outros tipos de constipação também, como a provocada por medicamentos à base de opioides, utilizados como analgésicos.¹

“Muitos acreditam que evacuar todos os dias é suficiente. Na verdade, se as fezes forem duras e ressecadas, pequenas e arredondadas, e o ato de evacuar for desconfortável, essas pessoas podem sofrer de constipação idiopática crônica”, explica Alvariz.

Continua após a publicidade

Sabe-se que 75% dos pacientes acometidos pela constipação idiopática crônica dizem passar mais de uma hora no banheiro.1 Esse fato traz prejuízos à vida pessoal e profissional, pois o indivíduo pode deixar de viajar, socializar, fazer exercícios físicos e até perder dias de trabalho.3

Atenção aos sintomas

As causas da constipação idiopática crônica não são conhecidas. Entretanto, se estiverem presentes, no mínimo, dois dos sintomas especificados abaixo por pelo menos três meses, é possível que o diagnóstico esteja a caminho e é importante ficar atento:1

Caso, além desses sintomas, ocorra dor abdominal pronunciada, é preciso investigar. “Se houver sangramento ou outros sinais de alarme, é fundamental fazer exames complementares, pois diagnósticos adicionais importantes podem estar acometendo a pessoa, como a síndrome do intestino irritável com predominância de constipação”, informa o especialista.

Diferentes tratamentos

O dr. Ricardo Alvariz explica, ainda, que algumas medidas são recomendadas antes de se recorrer a medicamentos. Essa abordagem inicial inclui acrescentar fibras e líquidos à dieta e fazer atividades físicas.2 “Também é fundamental respeitar a vontade de ir ao banheiro”, diz o especialista. “Com frequência, as pessoas deixam esse momento para depois, seja porque estão na rua ou porque têm algum compromisso.”

Se essas medidas não funcionarem, é importante revisá-las em uma consulta médica, que pode ser com um gastroenterologista ou proctologista. “O médico poderá traçar o melhor tratamento. Além de algumas medidas, hoje também existem medicamentos que proporcionam mais qualidade de vida aos pacientes”, esclarece Alvariz.

Em todos esses casos, é fundamental deixar de lado os tabus sobre o assunto e procurar um médico para conversar com ele abertamente sobre as dificuldades – que podem limitar, e muito, o cotidiano e a vida dos pacientes.

Referências bibliográficas 1 M1. Lacy BE, Fermin M, Chang L, et al. Bowel Disorders. Gastroenterology. 2016; 150:1393-407.

2 Manejo dos sintomas comuns de doenças gastrointestinais da comunidade, World Gastroenterology Organisation Practice Guidelines, maio de 2013. Disponível em: https://www.worldgastroenterology.org/UserFiles/file/guidelines/common-gi-symptoms-portuguese-2013.pdf.

3 Healio: Medical News, Journals and Free CME. CIC may negatively impact lifestyle for women on a daily basis. Disponível em: https://www.healio.com/news/gastroenterology/20200408/cic-may-negatively-impact-lifestyle-for-women-on-a-daily-basis. Acesso: 20 jan. 2021.