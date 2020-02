Anvisa proíbe a venda de alimentos e bebidas à base de aloe vera

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou um Informe Técnico na última quinta (17/11/2011) que aponta como inseguro o consumo de qualquer alimento feito à base de aloe vera, conhecida popularmente como babosa.

Além da falta de estudos sobre a toxidade do ingrediente, documentos encaminhados pelas empresas produtoras de tais alimentos à Agência foram insuficientes para comprovar que o consumo dos produtos não representa riscos à saúde da população. Isso porque a presença das substâncias “antraceno” e “antraquinona” na babosa pode causar mutações nas células humanas.

O documento traz ainda um alerta relacionado aos efeitos colaterais do consumo. Apesar de assintomáticos a curto prazo, eles podem resultar em um quadro clínico severo e até fatal à longo prazo. Portanto, está proibida a venda, fabricação e importação tanto de alimentos, quanto de bebidas à base de aloe vera. O uso da planta em comidas está regulamentado apenas como aromatizante.

No caminho contrário estão os cosméticos e os fitoterápicos de uso tópico com função cicatrizante, cuja fórmula contenha babosa. Esses são autorizados pela Anvisa e podem ser utilizados com a garantia de segurança.