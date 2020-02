Amaranto combate o colesterol, diz estudo

O consumo de amaranto não deve ultrapassar duas colheres diárias de sopa

Foto: Getty Images

Pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) instruíram 18 pessoas com colesterol alto a consumir até 30 gramas (uma colher de sopa) de farinha de amaranto por dia, durante um mês. Após esse tempo, os níveis de LDL de todas elas despencaram. “É que as proteínas, o óleo e as fibras encontrados na semente atuam em conjunto para desobstruir as artérias”, explica Jaime Amaya-Farfan, coordenador do estudo. O amaranto também inibe no fígado uma enzima envolvida na produção do colesterol ruim.

Outros benefícios do amaranto

Controla o diabetes

A alta concentração de fibras (maior do que as encontradas na aveia, no milho e no trigo) controla a glicemia em diabéticos. Rico em cálcio, o grão também pode substituir o leite para crianças e adultos com intolerância à lactose. E, como não contém glúten, ainda funciona como uma ótima opção nutritiva no cardápio de quem tem intolerância a essa substância.

Fortalece as defesas do organismo

Suas propriedades naturais incluem a ação antioxidante, que combate os radicais livres, aumentando a oxigenação do metabolismo e reforçando o sistema imunológico.

Afasta a osteoporose e problemas cardíacos

O alto valor proteico (de 14% a 20% a mais do que outros cereais), assim como de zinco, ferro, cálcio, fósforo e potássio, previne a osteoporose e doenças cardiovasculares. O amaranto ainda ajuda a aumentar a massa magra em atletas e esportistas amadores.

Como consumir o amaranto?

Foto: Dreamstime

Em sopas e molhos

As sementes podem ser batidas com o caldo ou adicionadas à sopa no fogo. Em formato de flocos, são uma ótima pedida para dar textura crocante a esse tipo de prato.

Foto: Dercilio

Em sucos e vitaminas

Como elas não têm sabor, não comprometem o gosto das bebidas. Vale bater os grãos moídos no liquidificador com sua fruta favorita.

Foto: Leo Feltran

Em outras receitas

Amaranto também combina com pães, bolos e tortas. Substitua até 30% da farinha de trigo pela de amaranto – basta torrar os grãos e moê-los ou bater os flocos e fazer o bolo normalmente.

Receita para emagrecer

Ingredientes:

· 2 col. (sopa) de grãos de amaranto

· Cravo, canela em pó e açúcar mascavo a gosto

Modo de preparo:

Deixe o amaranto de molho em água por 24 horas. Escorra e reserve. Ferva 1 litro de água e despeje em uma vasilha com o cravo, a canela e o açúcar mascavo. Espere alguns minutos. Cozinhe os grãos de amaranto na água dos temperos por aproximadamente 30 minutos ou até que o caldo engrosse. Coe e consuma bem gelado.

Receitas que dão saúde

Para reduzir o colesterol

Misture 1 colher de sopa de linhaça a 1 colher de sopa de amaranto e coma no café da manhã junto com o iogurte, por exemplo.

Para melhorar o intestino

Bata um suco de abacaxi com hortelã e adicione 1 colher de sopa de amaranto em pó. Além de refrescante, ele regula o intestino.