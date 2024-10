Alta Diagnósticos: um parceiro no cuidado da saúde feminina

Uma pesquisa feita pelo Datafolha, encomendada pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) em 2023, revelou que cerca de 43% das brasileiras não fazem exames ginecológicos de rotina. Entre os motivos, que levam tantas mulheres a negligenciarem a própria saúde, está a agenda intensa e o receio de dores e incômodos.

Porém, a realização dos exames de rotina deveria ser prioridade na vida de toda mulher, pois em muitas doenças, o diagnóstico precoce é um fator fundamental para o sucesso do tratamento. No caso do câncer de mama, por exemplo, a detecção em estágio inicial pode aumentar em até 90% a chance de cura1.

O Alta Diagnósticos sabe que a atenção à saúde feminina é essencial e vem fazendo a sua parte para que as mulheres se sintam acolhidas e confortáveis durante toda a jornada de autocuidado.

Para oferecer a melhor experiência possível, a marca conta com uma estrutura diferenciada em todas as etapas, a começar pela equipe médica de excelência e pelos equipamentos com tecnologia de ponta. “Nossos mamógrafos conseguem enxergar lesões, microcalcificações e nódulos milimétricos, muitas vezes de 6 a 8 anos antes de se tornarem palpáveis, o que permite iniciar o tratamento em estágio inicial e ampliar, em muito, as chances de cura”, conta Flora Finguerman, médica radiologista e coordenadora de imagem da mama do Alta Diagnósticos, marca pertencente à Dasa e que atua em SP e no RJ.

Outro importante diferencial é o atendimento oferecido à paciente, sempre receptivo e humanizado, desde o momento em que ela deixa o carro com o manobrista logo ao chegar, até a hora de ir embora. Não à toa, a interface com a equipe é um quesito frequentemente elogiado tanto no Google quanto nas Redes Sociais da marca.

Para tornar a jornada ainda mais amistosa e tranquila, as pacientes são acompanhadas por concierges, que as orientam e apoiam ao longo de todo o processo.

Privacidade e conforto

Preocupada com o bem-estar feminino, o Alta Diagnósticos conta, ainda, com o Espaço da Mulher, um ambiente destinado para que as pacientes tenham privacidade e se sintam mais à vontade.

Ali, toda a preocupação com o cuidado e o acolhimento são demonstrados em cada detalhe, como na oferta do roupão macio e das pantufas, antes da realização dos exames; na formação da equipe de recepcionistas e técnicas, totalmente feminina e na ambientação diferenciada. Neste último aspecto, vale ressaltar o aroma presente em todas as unidades do Alta Diagnósticos, desenvolvido exclusivamente para a marca, de forma a tornar o ambiente mais agradável, caloroso e aconchegante.

Ao final dos exames, a paciente ainda desfruta de um delicioso desjejum no Alta Café, com um menu diversificado e saboroso. Porque para o Alta Diagnósticos, cada detalhe importa, cada cuidado faz a diferença.

Acolhimento e amparo para vencer o câncer

“Receber o diagnóstico de um câncer talvez tenha sido uma das coisas mais loucas e estranhas que aconteceram na minha vida. O chão sumiu, parecia que não era comigo”. É assim que a publicitária Vanessa Valle descreve sua reação ao saber que estava com um tumor na mama, em dezembro de 2022.

“Eu tinha 42 anos, foi uma sensação esmagadora. Medo, incerteza, impotência, eu sempre tão controladora realmente perdi o controle sobre a minha vida. Mas, depois que conversei com minha oncologista, entendi que seria o pior ano da minha vida e que eu precisaria realmente lutar, não apenas contra o câncer, mas por tudo o que importava para mim; redescobri o valor de cada dia, de cada minuto, de cada pequena escolha e o poder de cada abraço”, ela lembra.

Ao longo dessa jornada desafiadora Vanessa encontrou suporte para continuar lutando, e em locais que nem imaginava. “Minha experiência com o Alta Diagnósticos foi muito além de exames e consultas. Desde o momento em que entrei pela primeira vez, senti algo que eu não esperava: acolhimento. Era como se, em meio ao caos que o diagnóstico trouxe para minha vida, eu tivesse encontrado um lugar onde não era apenas mais um número ou uma paciente. Eu era ouvida, amparada, e tratada com um cuidado sem igual – aquele carinho que acalma, que nos dá força para continuar”.

Ela conta que cada profissional que cruzou seu caminho parecia verdadeiramente se colocar no lugar do outro. “Havia uma empatia genuína em cada gesto, desde o sorriso ao me receber até o olhar atencioso que parecia dizer: ‘Estamos com você, não está sozinha.’ Esse tipo de cuidado, para mim, fez toda a diferença. O Alta Diagnósticos foi mais do que um espaço de exames, foi um refúgio em meio a uma batalha tão grande quanto o câncer. O respeito, a humanidade e o carinho com que me trataram me proporcionaram forças em momentos que eu nem sabia que tinha. Saía de lá com a sensação de que, mesmo diante de um diagnóstico difícil, eu estava sendo cuidada por uma equipe que me via como pessoa, e não apenas como uma paciente. Eles me ajudaram a enxergar que o cuidado é parte essencial da cura”.

Referência

