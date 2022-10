Chega de dor! Como aliviar as cólicas menstruais sem remédio

Quem menstrua, sabe: essa fase do mês nem sempre é tranquila, e muitas vezes vem acompanhada de dores que prejudicam todos os campos da vida. É bem provável que você já tenha se perguntado se é possível aliviar as cólicas menstruais sem remédios, e a boa noticia é que sim – algumas estratégias podem te ajudar. Vamos descobrir algumas delas?

Mais comum do que se pensa, a temida vilã do público feminino tem nome e sobrenome: cólica menstrual, também chamada de dismenorreia primária. Para se ter uma ideia, a dor caracterizada por essa condição está presente em 70% a 90% das mulheres em idade reprodutiva, de acordo com a Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Os casos severos correspondem a 10% do total. Estudos apontam que seus sintomas ainda vão além e podem se associar a outros: o cansaço é o mais frequente e atinge 59,8% das mulheres, vindo logo atrás o inchaço nas pernas (51%), a cefaleia (46,1%), a diarreia (25,5%) e o vômito (14,7%).

Como diminuir cólicas menstruais sem remédios

Faça uma adaptação da alimentação

Sabemos que o período menstrual muitas vezes vem acompanhado da vontade de comidinhas mais calóricas e deliciosas, mas tente resistir: diminuir a ingestão de alimentos com alto teor de gordura e aumentar a quantidade de vegetais e sementes cruas colabora com o organismo durante o período de possíveis incômodos abdominais. Também vale perguntar ao seu médico se você deve tomar suplementos de vitamina B ou magnésio.

Aposte nas compressas

Aplicar calor na parte inferior do abdome por 20 a 30 minutos a cada duas horas também é indicado para reduzir as cólicas menstruais de maneira natural. Isso porque o calor ajuda a diminuir a dor e os espasmos musculares.

Continua após a publicidade

Consuma mais chás

Os chás também são ótimas alternativas para reduzir cólicas menstruais. As ervas mais indicadas para este propósito são a camomila, erva-doce, hortelã, lavanda, agoniada (também conhecida como agonia, arapuê ou jasmim-manga), alecrim e hortelã.

Quer mais dicas? Leia a matéria completa no site de Boa Forma.