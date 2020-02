Alimentos que combatem o estresse

Faça refeições sem pressa

Foto: Dreamstime

Congestionamento, fila de banco, problemas no trabalho, briga em casa… Quando a correria se junta com a falta de descanso, uma companhia pra lá de indesejada entra na sua rotina: o estresse.

E, por causa dele, você começa a descuidar da alimentação. Afinal, a cabeça fica atordoada com tantas preocupações diárias.

Mude o cardápio

Mas como fugir dessa visita que acaba com a saúde da gente? A solução pode estar à mesa, nos alimentos que compõem as refeições. Quando ingeridos diariamente, certos nutrientes liberam no cérebro três hormônios diferentes: serotonina, dopamina e noradrenalina.

Eles reduzem a sensação de dor, proporcionam bem-estar, dão mais disposição e melhoram a qualidade do sono. Saiba em quais alimentos esses nutrientes se encontram – e dê uma garfada no cansaço!

Ponto de partida

Para que o corpo se liberte do estresse, o primeiro passo é seguir um cardápio que contenha variedade de alimentos: frutas, hortaliças, legumes e alimentos ricos em carboidratos, proteínas, minerais e fibras.

Essa combinação fornece ao organismo os nutrientes na quantidade certa para espantar esse mal tão comum. Assim, você vai ficar menos sensível a doenças provocadas pelo estresse, como gripe, gastrite, retração da gengiva, problemas de pele e hipertensão arterial.