Alimentos e hábitos que amenizam problemas estomacais

Você tem estômago sensível? Coma alimentos certos, como ovos e pão integral

Foto: Shutterstock

Algumas pessoas são mais suscetíveis à má digestão e à azia, problemas que podem gerar refluxo, gastrite ou úlcera. O refluxo é resultado do mau funcionamento entre estômago e esôfago e pode ser causado por fatores hormonais, obesidade e uso de anti-inflamatórios. ”No esôfago não há muco protetor, por isso sentimos queimação quando temos refluxo”, explica a nutricionista Thaís Coelho (RJ). Quando as agressões ao estômago causam inflamação, surge a gastrite. Os sintomas mais comuns são vômito, dor de cabeça, diarreia e dores abdominais. Já a úlcera é uma lesão da mucosa do estômago, normalmente provocada por bactérias. ”Bebidas alcoólicas e fumo podem agravar o problema”, diz a nutricionista Flavia Moraes, da Mundo Verde, rede de lojas de produtos naturais. Para prevenir ou tratar o estômago sensível é importante adotar alguns hábitos simples, como:

. Mastigar muito bem os alimentos;

. Evitar comidas gordurosas e ácidas, como leite, chocolate, laranja e café;

. Beber cerca de 2 litros de água por dia, fora dos horários das refeições. ”Evite líquidos em geral nas refeições, pois prejudicam a ação das enzimas digestivas. Prefira ingeri-los uma hora antes ou duas após”, aconselha a nutricionista Daniela Jobst, do Centro Brasileiro de Nutrição Funcional (SP).

Outra regra básica é incluir certos alimentos na dieta, que podem diminuir os sintomas dos problemas estomacais. Confira:

Coma ovos e pão integral

Para ajudar a controlar os níveis de ácido clorídrico, que em excesso fazem o estômago pegar fogo, prefira pães e bolachas integrais. O grão integral age como calmante e as fibras aumentam a saciedade, evitando a sobrecarga digestiva. O ovo é uma rica fonte de zinco, que repara os estragos na parede estomacal e também equilibra a acidez dos líquidos.

Gelatina e batata são benvindas

Eles evitam as agressões de outros alimentos e combatem o processo inflamatório. O carboidrato contido na batata facilita o trabalho da digestão. A gelatina fornece aminoácidos, fundamentais para a regeneração e manutenção do corpo.

Anti-inflamatórios naturais

Gengibre, uva e azeite de oliva aliviam o incômodo. O gengibre aumenta a acidez do estômago, facilitando a digestão. A uva (com resveratrol, um antioxidante) e o azeite (com ômega 9, um tipo de ácido graxo) inibem os sinais de inflamação.

Receitas com propriedades anti-inflamatórias

Para incrementar a refeição da família, experimente essas receitas feitas com ingredientes que têm propriedades anti-inflamatórias e ajudam a proteger a parede estomacal. E lembre-se: nada de tomar líquidos durante a refeição, para não desequilibrar o pH do estômago e dificultar a digestão.

Suflê de batata

Alimentos como batata ajudam a minimizar problemas estomacais

Foto: Getty Images

Ingredientes:

. 5 batatas médias

. 1 colher (sobremesa) de gengibre ralado

. 2 colheres (sobremesa) de azeite de oliva

. 3 ovos

. 1 colher (sobremesa) de queijo parmesão ralado

Modo de fazer:

Cozinhe as batatas com a casca, acrescentando o gengibre durante o cozimento. Logo depois de cozidas, descasque-as e fatie. Coloque as rodelas em uma forma untada com azeite de oliva. Bata os ovos, com uma pitada de sal e orégano, e espalhe sobre as batatas. Adicione o restante do azeite e o queijo ralado. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno por 20 minutos.