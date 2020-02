A saúde do seu corpo está na ponta dos dedos

Fique atenta aos sinais que suas unhas dão!

Foto: Getty Images

Suas unhas podem até estar lindas! Mas você já reparou qual aspecto delas quando tira o esmalte colorido? Pois é, deixá-las sem esmalte de vez em quando pode ser uma boa. “As unhas são um anexo da pele e mudanças em sua aparência podem sinalizar alterações nutricionais, infamatórias, metabólicas, micoses, infecções bacterianas, reações alérgicas e até tumores da pele”, alerta Francisco Le Voci, dermatologista do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Olhe cada uma de suas unhas com atenção para ver se não existe mudança de cor, se não surgiram manchas ou se estão mais grossas, por exemplo. Isso pode ajudá-la a detectar doenças logo no início. O quanto antes perceber, melhor será para tratar. Ao notar que suas unhas estão diferentes (normalmente todas apresentam o sintoma ao mesmo tempo), procure logo um especialista. Só ele poderá dizer se você tem mesmo um problema e indicar o tratamento mais adequado.

Os sinais que as unhas dão

Ficar atenta às unhas pode ajudar você a detectar problemas de saúde e tratá-los mais rapidamente. Conheça algumas alterações que podem indicar problemas:

Manchas brancas

Manchas esbranquiçadas, arredondadas ou com pequenos riscos podem ser sinal de micose!

Esbranquiçadas

Unhas esbranquiçadas e opacas costumam apontar problemas no fígado. É como se aquela parte branca próxima à raiz, chamada meia-lua, tivesse crescido! A alteração ocorre pela queda de albumina, substância produzida pelo órgão.

Manchas pretas

Podem ser indícios de um tumor benigno ou maligno, como o melanoma, tipo de câncer de pele. Muitas vezes, começa como uma pinta perto da cutícula que avança para parte da unha.

Amareladas

Se você não é fumante e perceber manchas amareladas isoladas em uma ou em várias unhas, fique esperta, pode ser sinal de micose. Geralmente a coloração começa em uma unha e vai se espalhando para as outras.

Com listras

Unhas com duas colorações, geralmente com uma metade branca e a outra roxa, podem revelar sintomas de alterações no fígado.

Azuladas

Doenças pulmonares, como enfisema, bronquite e asma, se refetem na ponta dos dedos. Como o sangue chega desoxigenado, deixa a superfície das unhas com uma tonalidade azul-arroxeada. O aspecto é o mesmo de quando estamos com frio.

Afinamento e fragilidade

Unhas quebradiças nas laterais ou com descamação nas pontas, parecendo massa folhada, podem indicar uma dieta desequilibrada, com falta de vitamina A e de ferro, por exemplo.

Alteração de espessura

Se as suas unhas estão engrossando e apresentando furinhos (como os de um dedal) pode ser psoríase, doença infamatória da pele.