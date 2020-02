9 verdades sobre higiene íntima

Para hidratar as partes íntimas

prefira produtos sem óleo

Foto: Dreamstime

1. Higiene muda com a estação do ano

No verão, lave-se até três vezes ao dia. Já no inverno, uma boa limpeza basta.

2. Até papel higiênico pode dar corrimento

Além da calcinha de tecido sintético, roupa apertada, depilação dos grandes lábios, lâmina de barbear, lubrificante oleoso e até papel higiênico áspero favorecem corrimentos.

3. Limpeza deve durar entre 2 e 3 minutos

No banho, coloque sabonete líquido nos dedos e lave com movimentos circulares. Cuidado para não se limpar de trás para a frente, infectando a vagina com coliformes fecais. Enxágue e seque bem. O processo todo não deve passar dos 3 minutos.

4. Obesas precisam redobrar os cuidados

O excesso de gordura gera suor e células mortas. Por isso, obesas devem redobrar os cuidados íntimos.

5. Dormir sem calcinha é um santo remédio

Calcinha, pijama, lençol, cobertor… Durante o sono, há muitas barreiras impedindo a transpiração. Experimente dormir uma semana sem calcinha e sinta a melhora.

6. Lavar muito faz tão mal quanto não lavar

Não é só a falta de higiene íntima que provoca corrimentos – o excesso também! Quem costuma lavar demais a região desequilibra o pH (a acidez) natural da vagina, atraindo fungos e bactérias ruins.

7. Ducha íntima atrai infecções

Fazer lavagem íntima regularmente tira toda a defesa natural da mulher, deixando-a mais exposta a coceiras, infecções e corrimentos. Só use a duchinha se ela tiver sido prescrita por seu ginecologista.

8. Sabonete líquido é melhor que em barra

Os produtos em barra são agressivos para fazer a higiene íntima. Além disso, costumam ser compartilhados por toda a família, facilitando a contaminação. Se puder, limpe a região com um sabonete líquido – íntimo ou hipoalergênico – só seu.

9. Região também precisa de hidratante

Hidratação não é exclusividade da pele exposta ao sol! Apesar de ficar escondida pela calcinha o dia todo, a pele da pélvis, dos grandes lábios e da região interna da coxa também precisa ser hidratada. Use produtos não oleosos para isso.