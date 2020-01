7 alimentos e bebidas naturais que ajudam a curar uma gripe

Com a chegada dos dias frios, os cuidados com a saúde devem ser redobrados. Nessa época, os vírus estão mais ativos e, como as pessoas tendem a ficar em ambientes fechados com pouca circulação de ar, a transmissão acontece mais facilmente.

E como é difícil evitar uma gripe, preste atenção nesses alimentos e produtos naturais poderosos que vão te ajudar a se fortalecer e se recuperar se pegar o vírus.

1. Chás

Os chás de equinácea, sabugueiro, alho e gengibre são bastante úteis no tratamentos dos sintomas da gripe. Segundo a nutricionista Roseli Ueno, “eles liberam antioxidante que fortalecem o sistema imunológico para combater a gripe, além de ajudar na transpiração e ajudar a regular a temperatura do corpo”.

Como o mel tem propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas e antioxidantes que ajudam a fortalecer o organismo, ele é perfeito para se misturar com o chá. Especialmente com o de limão, também benéfico para sua imunização, e cujo sabor combina bastante com o do mel.

Se a gripe também está afetando seus sistema digestivo, invista em chás de camomila, hortelã e erva-doce, que atuam na digestão.

2. Sucos naturais

Além de contribuírem para a sua hidratação, os sucos naturais, feitos com frutas, verduras e legumes, também têm muito a oferecer para a sua saúde, pois fornecem ao organismo grandes quantidades de vitaminas.

“As dos complexos A e C, por exemplo, são ricas em antioxidantes, que contribuem para a produção adequada de células imunológicas, e no bom funcionamento das funções anti-inflamatórias do corpo”, explica Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifruti.

Veja onde encontrar cada tipo de vitamina:

Vitamina A: cenoura, manga, mamão, couve, espinafre

Vitamina C: frutas cítricas, goiaba, maracujá, kiwi e morango

3. Vegetais

Legumes e verduras são ótimas fontes de vitaminas e podem estar no cardápio de várias formas: grelhados, cozidos, na salada ou na sopa. A melhor forma de consumi-los é quando eles estão crus, pois é nesse estado que os vegetais preservam mais nutrientes, mas se você não gosta de comê-los assim, prefira cozinhá-los a vapor ou assá-los.

Os vegetais mais benéfico são os amarelo-alaranjados, “ricos em betacaroteno, um antioxidante potente e precursor da vitamina A, que atua diretamente no sistema imune”, conta Renata. Alguns exemplos desses vegetais são cenoura, abóbora, beterraba e batata-doce.

4. Alho

Devido as suas propriedades imunizantes, o alho também não pode faltar nas suas receitas, seja na forma de tempero ou em sucos e chás.

5. Carnes e grãos

Carnes e grãos contêm grande quantidade de proteínas, que são bastante importantes para o sistema imunológico, sendo também fonte de vitaminas do complexo B e minerais como ferro e zinco, todos essenciais para o bom funcionamento do organismo.

Em relação à melhor maneira de consumi-los, a nutricionista Roseli faz a seguinte sugestão: para a proteína animal, prefira sempre as carnes magras sem gordura aparente. Já no caso das proteínas vegetais, feijão, grão-de-bico, lentilhas, ervilha, soja, tremoço, todos contribuem com a imunidade. É uma opção para aqueles que não comem proteína animal”.

6. Oleaginosas

Castanhas, nozes, amêndoas e avelãs são ricas em vitamina E e selênio, que favorecem o fortalecimento dos sistemas imunológico e anti-inflamatório. “Invista nas oleaginosas para comer nos lanches intermediários, acrescentar em saladas, e até mesmo em bolos e tortas”, recomenda Renata.

7. Leite fermentado e derivados

Seu impacto positivo no organismo acontece devido à presença de lactobacilos, que, além de melhorarem a flora intestinal, ativam as células de defesa do corpo e colaboram para a absorção de nutrientes.