Wrap de atum com guacamole

Modo de preparo

Em uma assadeira, leve os pães-folha ao forno preaquecido a 180ºC por cinco minutos ou até que dourem. Enquanto isso, em uma vasilha, misture o atum, o azeite, a ciboulette, o suco de 2 limões, sal e pimenta-do-reino. Em outra vasilha, misture o abacate, a cebola, o tomate, a pimenta, o coentro, o alho e o suco de limão restante. Espalhe a minirrúcula em uma das extremidades do pão, coloque o tartar de atum e a mistura de abacate (ou guacamole) por cima. Enrole no sentido do comprimento. Se preferir decorar o wrap como na foto, embale com um pedaço de papel-manteiga e finalize amarrando com um barbante. Pode servir.