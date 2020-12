Vitello Tonnato

Modo de preparo

600 gramas de vitelo ( lagarto ou lombo)

1 cenoura média

1 talo de salsão

1 ovo

1/2 cebola

100ml de azeite

50ml de vinho branco seco

2 filés de aliche

1 colher de sopa de alcaparras

1 lata de atum

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Encha uma panela de água e coloque a cebola, cenoura e salsão. Em seguida coloque o vitelo já temperado para cozinhar por aproximadamente uns 15 minutos. Retire e deixe esfriar para fatiar. Em uma panela com água, deixe o ovo cozinhar por 4 minutos (não deixe o ovo cozinhar demais, pois dificulta na cremosidade do molho). Bata o ovo em um liquidificador e coloque um pouco dos legumes cozidos, o aliche, as alcaparras, o vinho e o atum e bata tudo. Vá acrescentando o azeite para emulsionar como se fosse uma maionese. Passe na peneira para ficar bem lisinho. Coloque as fatias em um prato e cubra com o molho.

*Receita do chef Rodrigo Einsfeld (Tartuferia San Paolo)