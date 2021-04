Torta doce vibrante

Modo de preparo

Prepare as amêndoas e tâmaras

Hidrate as amêndoas previamente por 12 horas e as tâmaras por 30 minutos. Depois, retire as películas das amêndoas.

Prepare a base

Processe as amêndoas sem cascas com a tâmara sem caroço no liquidificador até que atinja um ponto de massa. Molde a massa numa forma e levante a lateral, formando um fundo com bordas.

Prepare o recheio

Corte as bananas em rodelas e as deposite no fundo da massa.

Prepare a cobertura

Descasque as atemoias e a fruta do conde, esprema a polpa com ajuda de um voil até extrair o sumo, criando um substituto para o leite condensado. Espalhe o recheio sobre as bananas.

Decoração

Corte o kiwi, a pitaya e os morangos em formatos diferentes, use sua criatividade para embelezar a torta.

*Receita da plataforma de saúde holística africana: Kiumbe Ixi.