torta de palmito

Modo de preparo

Para a massa

400 gramas de farinha de trigo

1 ovo

1/4 de xícara de óleo

1/3 de xícara de leite

1 pitada de sal

Para o recheio

1 cebola cortada em cubos

4 tomates cortados em cubos

1 vidro de palmito cortado em cubo

1 xícara de leite desnatado (pode ser sem lactose)

2 colheres de amido de milho

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Azeite a gosto

100 gramas de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Prepare a massa Em um recipiente, misture todos os ingredientes. A massa deve ficar lisa e soltando das mãos. É preciso sovar e misturar bem. O ponto da massa deve ser sentido sempre com a mão limpa e seca. Se sua mão estiver molhada ou com massa, você pode ter impressão de que a massa está úmida ainda. Se a massa estiver grudando nas mãos, polvilhe um pouco mais de farinha, até chegar no ponto. Caso ela esteja seca e esfarelando, coloque 1 colher de leite até que chegue na textura correta. Tampe a massa com plástico filme enquanto prepara o recheio. Prepare o recheio Em uma frigideira, coloque um fio de óleo e refogue a cebola, o tomate e o palmito. Caso o tomate não solte muita água, pode adicionar um pouquinho de água. Misture o leite com o amido mexa bem para dissolver o amido. Esse passo é para engrossar seu recheio. O leite deve estar gelado para não empelotar. Quando os ingredientes que estão na frigideira estiverem cozidos, adicione o leite com o amido e mexa bem, por cerca de 5 minutos. Caso engrosse mais do que você desejar, pode adicionar mais água ou leite até atingir a cremosidade adequada. Tempere com sal, pimenta e azeite. Finalize com cheiro verde. Montagem Preaqueça o forno a 180 graus. Unte uma assadeira redonda (de preferência de fundo removível) com óleo de girassol. Divida a massa em 3 partes. Junte duas partes e faça um bola. Coloque um pouco de farinha sobre uma bancada (para a massa não grudar) e comece a abrir a de um rolo até que ela esteja fina. Coloque a massa no centro da forma, aperte bem o fundo e as laterais. Coloque o recheio e nivele com as costas de uma colher, para ele ficar retinho. Abra o restante da massa e coloque sobre o recheio. Com os dedos, pressione bem a tampa com as laterais da massa, para ela fechar bem. Pincele um ovo sobre a tampa e leve para assar por 30 minutos. Sirva.

*Receita da chef Lívia Pauliez