torta de maça

Modo de preparo

Ingredientes

Massa:

60 g de manteiga

½ xícara de farinha de amêndoa

½ xícara de farinha de arroz integral

1 xícara de farelo de aveia

3 colheres (sopa) de açúcar demerara

1 ovo

Recheio:

6 maçãs fuji descascadas e sem o miolo cortadas em cubos

¼ de xícara de água

Modo de preparo:

Massa

Pré-aqueça o forno a 180 °C.

Em uma tigela, coloque todos os ingredientes e misture bem, apertando com as mãos até virar uma massa homogênea.

Com as mãos, estique a massa e forre uma fôrma de aro removível.

Asse por cerca de 20 minutos.

Recheio

Coloque as maçãs em uma panela com a água e cozinhe.

Coloque as maçãs cozidas em uma tigela, acrescente a canela em pó e bata com um mixer até atingir a consistência de purê.

Cubra a massa assada com o recheio.

Decoração

Mantenha o forno aquecido.

Fatie as metades das maçãs em meias-luas, na lâmina fina do mandolin.

Distribua as fatias de maçã por cima acomodando-as, lado a lado, com a parte do miolo ligeiramente enterrada no recheio e formando uma espiral de fora para dentro.

Polvilhe com a canela.

Se desejar uma cobertura caramelizada, misture o açúcar mascavo à canela.

Leve ao forno por cerca de 20 minutos, ou até que doure.