Modo de preparo

A nutricionista Carol Bustamante e o tenista Rodolfo Bustamante compartilham receitas saudáveis e gostosas no livro “Irmãos na cozinha – Ser saudável é uma delícia”. Esta torta de chocolate é uma das 55 receitas do livro

Ingredientes

Massa

1 xícara de farinha de arroz branca

1 xícara de farinha de amêndoa

½ xícara de amido de milho

1 pitada de sal

4 colheres (sopa) de óleo de coco

4 colheres (sopa) de melado de cana

2 colheres (sopa) de água

Recheio

150 g de chocolate 70% cacau picado

250 g de tofu soft drenado

3 colheres (sopa) de açúcar demerara

3 colheres (sopa) de óleo de coco

4 colheres (sopa) de achocolatado orgânico ou 1 colher (sopa) de cacau em pó

3 colheres (sopa) de café coado

1 pitada de sal

Finalização

Xerém de castanha de caju

Cacau em pó

Nibs de cacau Pólen (opcional)

Modo de preparo

Massa

Pré-aqueça o forno a 180 °C. Misture os ingredientes secos em uma tigela. Adicione o óleo de coco, o melado e a água e misture bem, apertando com as mãos até formar uma massa homogênea e maleável. Coloque a massa em uma fôrma de fundo removível de 20 centímetros de diâmetro ou em 2 fôrmas quadradas de 15,5 centímetros.

Abra a massa com as mãos e cubra o fundo da fôrma, subindo pelas laterais. Leve para assar por cerca de 20 minutos ou até dourar.

Recheio

Derreta o chocolate no microondas ou em banho-maria Reserve. No liquidificador, bata os demais ingredientes até obter uma massa homogênea. Despeje em uma tigela e, com a ajuda de uma espátula, vá acrescentando o chocolate derretido aos poucos, mexendo até incorporar bem na massa.

Montagem

Acomode o recheio sobre a massa e leve à geladeira até firmar. Polvilhe a torta com xerém de castanha de caju, cacau em pó, nibs de cacau e pólen.