Tartar de atum

Modo de preparo

400 gramas de atum cru cortado em cubos

Sal de Guérande ou flor de sal a gosto

Pimenta-branca moída na hora a gosto

Azeite de oliva extravirgem a gosto

Raspas de limão-siciliano

Folhas de manjericão verde grande, cerefólio, dill e radicchio a gosto

Em um bowl, tempere o atum com o sal, a pimenta-branca, o azeite e as raspas de limão. Coloque o bowl dentro de outro recipiente com gelo. Em uma vasilha, rasgue as ervas com as mãos e misture delicadamente. Em um prato, disponha punhados de cubos de atum e espalhe as ervas por cima. Sirva logo.

*Receita cedida pela chef Vanessa Silva, do Parigi Bistrot (veja outras)