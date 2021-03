Tacos umami

Modo de preparo

Para o molho umami

200 gramas de talos de cogumelo shitake (use as cabeças para o taco)

1 pedaço de 2x2cm de gengibre

3 pimentas-de-cheiro

½ colher de chá de maisena

100 mililitros de shoyu

½ limão

Para a cebola confit

1 quilo de cebola

1 litro de óleo de canola

2 dentes de alho

1 ramo de tomilho

Para o taco

200 gramas de cogumelo shitake

½ abobrinha brasileira em cubinhos

20 tortillas de milho

Gergelim branco torrado

Milho torrado (encontrado em lojas de cereais)

Folhas de coentro para finalizar

Prepare o molho Tire os talos do shitake e guarde as cabeças para usar nos tacos. No processador, bata o gengibre e a pimenta-de-cheiro. Acrescente os talos de shitake e processe até atingir a consistência de areia grossa. Adicione a maisena e mexa bem. Transfira a mistura para uma panela e adicione o shoyu. Leve ao fogo médio até ferver e engrossar, mexendo sempre. Depois que ferver, cozinhe por mais 2 minutos e desligue o fogo. Adicione o suco de limão e reserve. Prepare a cebola Corte as cebolas ao meio de forma longitudinal, descartando as duas pontas. Corte em meia-lua e separe os pedaços. Em uma panela, aqueça um fio de óleo e refogue a cebola até murchar. Acrescente o alho, o tomilho e o óleo. Quando começar a borbulhar, desligue o fogo e reserve em um pote de vidro. Prepare o taco Corte as cabeças dos cogumelos em tiras finas, de meio centímetro. Aqueça uma chapa ou frigideira e jogue os cogumelos e a abobrinha. Cozinhe até que fiquem al dente, mexendo sempre. Em outra frigideira, aqueça a tortilla, passe uma colher de chá de pasta de avocado e cubra com os vegetais. Coloque o molho umami, gergelim e milho torrado por cima. Finalize com as folhas de coentro.

*Receita cedida pelo chef Fernando Gasparetto, do Lupe Bar y Taqueria (Chef ensina menu de petiscos mexicanos)