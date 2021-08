Modo de preparo

No liquidificador, bata as amoras com 1/3 de xícara de água filtrada. Transfira para outro recipiente. Lave a jarra do liquidificador e bata a polpa das mangas com um pouco de água, apenas o suficiente para formar um suco espesso. Encha dois copos com gelo e distribua o suco de amora entre eles. Por cima, derrame aos poucos o suco de manga, criando o efeito mesclado.

*Receita da chef Ana Luiza Trajano