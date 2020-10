Sorvete de coco com caramelo de gengibre

Modo de preparo

Prepare o caramelo Em uma panelinha, derreta o açúcar em fogo baixo até obter um caramelo. Em uma fôrma forrada com papel-manteiga, distribua o gengibre e despeje o caramelo por cima. Deixe esfriar e endurecer. Quebre com uma colher em pequenos pedaços. Prepare o sorvete Em uma panela, leve ao fogo baixo o leite de coco, o creme de leite e o leite. Quando começar a soltar um leve vapor, junte o açúcar e misture bem até dissolver. Transfira para um recipiente, espere esfriar e leve à geladeira por quatro horas. Retire, misture novamente o creme e leve à máquina de sorvete para bater. Caso não tenha a máquina, leve ao freezer em um recipiente com tampa por uma hora. Retire e bata a mistura no processador para mantê-la cremosa. Repita o processo por, pelo menos, mais duas vezes até chegar à cremosidade desejada. Na última vez, adicione o caramelo quebrado ao sorvete. Volte ao freezer por pelo menos três horas antes de servir.

*Receita da fotógrafa e food stylist Lili Fujiy (Receber – Um menu sereno e romântico para um jantar de Dia dos Namorados em casa)