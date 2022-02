Sobremesa levinha (vegana)

Modo de preparo

Prepare o iogurte Bata todos os ingredientes no liquidificador com 1/4 xícara de água e leve a mistura à geladeira por 30 minutos.

Prepare o creme de frutas vermelhas Repita o processo do iogurte.

Montagem Em um prato, coloque 2 colheres (sopa) do iogurte, 2 colheres (sopa) do creme de frutas vermelhas, a banana polvilhada com o açúcar, a manga e o abacaxi. Passe um maçarico na banana para caramelizar o açúcar. Finalize com a granola.

*Receita da chef Tati Lund, do .Org Bistrô