Refrigerante caseiro de gengibre e capim-santo

Modo de preparo

Em uma garrafa plástica flexível de 500 mililitros higienizada, junte o gengibre, o açúcar e 300 mililitros de água filtrada (por questões de segurança, a fermentação do refrigerante deve ser feita sempre em recipientes plásticos flexíveis, e não de vidro). Tampe e chacoalhe bem. Abra novamente e aperte a garrafa, amassando-a, até que o líquido chegue ao topo. Tampe bem e deixe fermentar em temperatura ambiente. Repita o processo (abra a garrafa, aperte várias vezes e tampe novamente) pelo menos três vezes ao dia. Quando a garrafa começar a estufar, o fermento estará pronto. Reserve-o tampado na geladeira.

No liquidificador, bata o capim-santo com 1 litro de água até as folhas se desmancharem. Passe por uma peneira e reserve. Em uma garrafa plástica flexível de 1 litro higienizada, despeje 800 mililitros do suco de capim-santo e complete com 200 mililitros do fermento de gengibre. Aperte a garrafa, amassando-a, para tirar todo o ar, até que o líquido suba ao topo. Tampe bem e deixe fermentar em temperatura ambiente. Em algumas horas ou dias, a garrafa irá estufar e ficar firme como uma garrafa de água com gás. Isso significa que a bebida está pronta e pode ser levada à geladeira.

Para o refrigerante de limão-galego, esprema os limões e transfira o suco coado para uma garrafa de plástico flexível de 1 litro higienizada. Preencha com água até completar 800 mililitros e adicione 200 mililitros do fermento. Siga o mesmo procedimento do processo de fermentação do refrigerante de capim-santo. Se preferir a bebida mais doce, adicione açúcar só na hora de servir, e não durante o processo de fermentação.

*Receita da chef Ana Luiza Trajano