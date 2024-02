Receita de polenta de milho doce

Modo de preparo

Prepare a polenta: Bata o milho no liquidificador com 100 ml de água. Leve para uma panela grande e cozinhe lentamente até evaporar a água, mexendo o fundo da panela para não queimar. Adicione a nata e reduza até ficar cremoso. Ajuste o sal e, se precisar, bata novamente para ficar mais cremoso. Reserve.

Prepare o caldo: Em uma panela, coloque os cogumelos e preencha com água, até ficarem imersos. Cozinhe por 1 hora até obter um caldo. Passe o caldo em um coador fino por três vezes, reservando os cogumelos.

Prepare o pó de porcini: Transfira os cogumelos cozidos para uma travessa e leve ao forno a 150°C até ficarem secos. Deixe esfriarem descobertos. Leve ao forno o limão e a cebola e asse a 180°C, até ficarem secos e pretos. Deixe esfriar e bata junto aos cogumelos até formar um pó bem fino e aromático.

Finalize: Em uma frigideira com azeite, salteie os cogumelos eryngui e tempere com sal. Em um prato fundo, coloque a polenta e os cogumelos por cima. Polvilhe o pó na polenta e regue o caldo nos cogumelos. Tempere com sal e pimenta e finalize com o queijo grana padano. Sirva em seguida.

*Receita cedida pelo chef Nando Carneiro, do restaurante Nomo