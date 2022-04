Receita de pavê de matchá

Modo de preparo

Prepare a mousse de matchá Em uma panela, leve para ferver o leite, leite de coco, glucose, sorbitol e matchá. Verta o conteúdo da panela no chocolate e mexa para homogeneizar. Adicione a massa de gelatina e misture novamente e deixe descansar até chegar a 30°C. Na batedeira, utilizando o globo, bata o creme de leite em picos moles e adicione na ganache delicadamente com a ajuda de uma espátula.

Prepare a bolachinha Preaqueça o forno a 180°C. Em um recipiente, misture a farinha, o açúcar, a farinha de amêndoas e a manteiga. Misture até se obter uma farofa grossa. Adicione os ovos e trabalhe a massa somente até tudo estar incorporado. Cubra a massa com um papel filme e leve para o refrigerador por aproximadamente 30 minutos. Abra a massa com 3mm de espessura e com a ajuda de um cortador redondo de 5cm corte discos e coloque sobre uma folha de silicone. Leve para assar por aproximadamente 15 minutos. Reserve.

Finalização Monte os pavês em uma forma de silicone, intercalando mousse e bolachinhas até a forma estar completa. Reserve um pouco de mousse para decorar. Leve ao freezer para congelar. Derreta o chocolate com a manteiga de cacau e aguarde chegar a 30°C. Banhe os pavês congelados. Passe coco ralado em volta para decorar. Decore o centro com um pouco de mousse e finalize com uma framboesa fresca por cima.

*Receita do chef Cesar Yukio (Hanami Confeitaria)