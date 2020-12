Pizza natalina com frutas vermelhas

Modo de preparo

MASSA DE PIZZA DE LONGA FERMENTAÇÃO

1kg de farinha de trigo, de preferência italiana 00

600ml de água

3g de fermento seco

30g de sal

Semolina ou fubá para abrir a massa

Modo de preparo:

Massa: Separe um pouco da água para dissolver o sal. Coloque o restante da água numa tigela e acrescente os ingredientes secos aos poucos. Quando chegar na metade dos ingredientes, coloque a água com sal e depois o restante da farinha. Sove a massa e deixe descansar em recipiente fechado por 12h. Caso queira fazer longa fermentação, deixe por mais 12 horas na geladeira. Divida a massa fermentada em quatro partes e boleie. Polvilhe uma superfície com semolina ou fubá e abra uma das partes da massa com as mãos marcando a borda da pizza com os dedos. Coloque em uma forma de pizza e leve para assar em forno alto por 10 a 12 minutos.

PIZZA NATALINA

Ingredientes:

350g de massa de longa fermentação para pizza napolitana

300g de mascarpone

100g de gorgonzola doce

4 morangos cortados ao meio

70g de amoras

70g de cerejas

70g de framboesas

70g de mirtilos

70g de physalis

5g de pó dourado para decoração

5g de glitter dourado comestível

Álcool de cereal

1 pincel de cerdas moles

Modo de preparo:

Pré-asse a pizza. Pegue uma massa napolitana de 350g e abra no formato redondo de 35 cm preservando uma borda um pouco maior. Cubra a massa com mascarpone usando uma espátula de silicone mole para distribuir todo o recheio. Salpique pedaços de gorgonzola azul em toda a pizza e leve ao forno para assar até a borda ficar bem corada. Distribua aleatoriamente sobre a pizza assada os morangos cortados ao meio, amoras, framboesas, cerejas, mirtilos e physalis e finalize com folhas de hortelã. Para pintar a borda dilua 5g de pó para decoração dourado metálico comestível em 15g de álcool de cereais. Use um pincel de cerdas moles para aplicar sobre a borda a tinta dourada. Após aplicar sobre toda a base use um pincel seco para aplicar o glitter comestível dourado.

Dica de finalização: Se você quiser pode pintar cerejas com cabo com a tinta dourada e colocar no centro da pizza. Também é possível polvilhar açúcar de confeiteiro para dar efeito de neve.