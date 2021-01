pizza de manga

Modo de preparo

Massa de pizza de longa fermentação

Ingredientes:

1kg de farinha de trigo, de preferência italiana 00

600ml de água

3g de fermento seco

30g de sal

Semolina ou fubá para abrir a massa

Modo de preparo:

Massa: Separe um pouco da água para dissolver o sal. Coloque o restante da água numa tigela e acrescente os ingredientes secos aos poucos. Quando chegar na metade dos ingredientes, coloque a água com sal e depois o restante da farinha. Sove a massa e deixe descansar em recipiente fechado por 12h. Caso queira fazer longa fermentação, deixe por mais 12 horas na geladeira. Divida a massa fermentada em quatro partes e boleie. Polvilhe uma superfície com semolina ou fubá e abra uma das partes da massa com as mãos marcando a borda da pizza com os dedos. Coloque em uma forma de pizza e leve para assar em forno alto por 10 a 12 minutos.

Recheio

Ingredientes:

350g de massa napolitana de longa fermentação

200g de muçarela (8 fatias)

200g de palmito em rodelas (1cm de espessura)

20g de macadâmia picada

25g de rúcula baby

70g de manga palmer em cubos

15g de parmesão ralado bem fino

130g de creme de manga

3g de hortelã

Receita do Creme de Manga:

1 manga palmer grande

1g de gengibre fresco (uma rodela pequena)

Modo de preparo:

Creme: Descasque pique a manga em pedaços, coloque em um liquidificador ou processador junto com o gengibre e bata na consistência de uma pasta grossa. Pizza: Abra uma massa napolitana redonda com 35cm, espalhe sobre ela o creme da manga preservando 2cm de borda, cubra o creme de manga com a muçarela fatiada, sobre a muçarela coloque todo o palmito. Leve ao forno e asse até as bordas ficarem bem coradas. Retire do forno e coloque os demais componentes espalhados sobre o queijo na seguinte ordem: rúcula baby, manga em cubos, macadâmias picadas e a hortelã e finalize ralando o parmesão sobre toda a pizza.