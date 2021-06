Pici com ragu de linguiça

Modo de preparo

Prepare a massa Coloque a farinha sobre uma superfície limpa e lisa. Junte o azeite, o sal e 200 mililitros de água, ou o suficiente para conseguir trabalhar a massa até ficar elástica e homogênea (vá adicionando a água aos poucos, a quantidade pode variar). Faça uma bola, unte-a com azeite e transfira para uma tigela coberta com um pano de prato. Deixe descansar por duas horas.

Prepare o ragu Em uma panela média com azeite, refogue a cebola, a cenoura e o salsão. Junte a linguiça e refogue bem, regue com o vinho e deixe evaporar e secar. Acrescente a passata e o caldo, cozinhe em fogo baixo por uma hora. Quando o molho encorpar, tempere com sal e pimenta. Desligue e reserve. Divida a massa em bolinhas e, depois, faça rolinhos de até 25 cm. Polvilhe os rolinhos prontos com farinha de trigo e reserve. Em uma panela grande com água fervente e sal, cozinhe a massa de 5 a 10 minutos ou até subir à superfície. Escorra e sirva com o ragu.

*Receita da chef Silvia Percussi, da Vinheria Percussi (confira aqui mais receitas)