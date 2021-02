Pão doce do amor

Modo de preparo

Para a massa

500 gramas de farinha de trigo

50 gramas de açúcar

10 gramas de sal

100 ml de leite

10 gramas de fermento biológico seco

1 ovo

3 gemas

100 gramas de manteiga

20 gramas de pasta de baunilha

Para a geleia de morangos

450 g de morangos limpos e sem folhas

1 xícara (chá) de açúcar

Caldo de ½ limão

Prepare a massa: Prepare uma esponja com 100 gramas de farinha de trigo, o fermento e o leite, misture tudo e deixe fermentar por 20 minutos. Acrescente o restante da farinha, o açúcar e os ovos, bata por 5 minutos e acrescente o restante dos ingredientes. Bata até que a massa fique lisa e elástica. Faça bolinhas de 50 gramas cada, se quiser use uma forminha em formato de coração, deixe fermentar por 1 hora aproximadamente, até que a massa dobre de volume. Leve para assar em forno pré aquecido 170 graus por aproximadamente 15 minutos.

Prepare a geleia: Em uma tigela, cubra os morangos com água e deixe de molho por 10 minutos. Em seguida, retire os morangos ao invés de escorrer a água – assim as “sujeirinhas” ficam no fundo da tigela. Numa panela média, coloque os morangos, o caldo de limão e o açúcar. Leve ao fogo baixo e deixe cozinhar por cerca de 30 minutos, mexendo de vez em quando, até formar uma calda grossa e os morangos ficarem bem macios. Com uma concha, transfira a geleia ainda quente para um pote de vidro esterilizado, deixando cerca de 2 cm até a tampa livre. Feche o pote com a geleia quente para formar vácuo.

*Receita do chef confeiteiro Flávio Duarte