Modo de preparo

Em uma panela de inox, coloque o creme de leite e o açúcar em fogo baixo. Mexa com fuê até que se adense um pouco. Acrescente o chocolate derretido. Assim que obter um creme liso e homogêneo, tire do fogo e coloque em um recipiente frio para interromper o cozimento. Em seguida, cubra com gelo. Quando estiver morno, leve para geladeira por ao menos seis horas. Finalize com frutas vermelhas frescas.

*Receita cedida por Terraço Itália