Naked cake de baunilha com frutas vermelhas

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o leite de castanha de caju, a baunilha e 80 mililitros de água. Reserve. Em outra tigela, misture as farinhas e o fermento. Reserve. Na batedeira, bata o óleo de coco com o açúcar por três minutos ou até atingir consistência firme. Acrescente os ovos, um a um, e bata bem. Vá adicionando, aos poucos, a mistura de farinha e a de líquidos, alternando-as. Bata até obter uma massa homogênea. Divida-a entre três fôrmas untadas com óleo de coco, polvilhadas com farinha sem glúten e forradas com papel-manteiga no fundo. Leve-as ao forno preaquecido a 170ºC por meia hora ou até que, ao enfiar um palito na massa, ele saia seco. Espere esfriar, desenforme e envolva cada massa em filme plástico. Leve à geladeira por pelo menos uma hora para firmar. Prepare o creme Na batedeira, bata o leite de coco, o cream cheese e o iogurte até obter uma mistura homogênea. Retire o filme plástico das massas. Cubra uma delas com o creme de baunilha, alisando a superfície com uma espátula. Repita o procedimento com as demais massas – o ideal é que o creme caia um pouco pelas beiradas. Decore a gosto com as frutas vermelhas.

*Receita da confeiteira Isabela Akkari