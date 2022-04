Receita de manekineko (gatinhos de chocolate)

Modo de preparo

Prepare a ganache Ferva o creme de leite e despeje em um bowl sobre o chocolate derretido. Misture até ficar homogêneo. Adicione a manteiga, misture bem e despeje o uísque ao final.

Prepare a casquinha Derreta o chocolate até 45°C e reduza a temperatura até 31°C. Coloque o chocolate derretido numa forma com moldes de seis manekinekos e espere endurecer, em temperatura ambiente. Com um saco de confeitar, deposite a ganache em cada cavidade e aguarde a mesma estabilizar. Sele os manekinekos com o restante do chocolate. Deixe descansar por 12 horas em ambiente condicionado a 18°C. Desenforme e sirva. Observação: caso queira a finalização dourada, basta usar corante em spray.

*Receita da chef Vivianne Wakuda