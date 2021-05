Lombo suíno com purê de abóbora

Modo de preparo

Prepare a carne Em uma vasilha, misture todos os ingredientes, exceto o lombo e o azeite. Coloque a carne nessa marinada, cubra com filme plástico e deixe na geladeira de um dia para o outro (ou por, no mínimo, 4 horas). Retire o lombo, reservando a marinada. Transfira-o para uma panela, com o azeite. Leve ao fogo médio até dourar. Junte a marinada mais 4 xícaras de água. Cozinhe até levantar fervura. Tampe a panela, abaixe a chama, e cozinhe por mais 2 horas. À medida que o caldo for secando, acrescente mais água, o suficiente para que a carne fique bem macia.

Prepare o purê Em uma panela com água, cozinhe a abóbora em fogo médio até ficar macia. Escorra e passe o legume por um espremedor de batata. Volte à panela e junte os demais ingredientes. Misture, em fogo médio, até incorporar e aquecer. Sirva o lombo fatiado, com o molho próprio e o purê.

*Receita da culinarista Bettina Orrico