Lagosta grelhada com camarões e legumes

Modo de preparo

Para as lagostas

2 lagostas

1/2 xícara de azeite extravirgem

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Para os camarões

2 xícaras de espumante

3 colheres (sopa) de azeite extravirgem

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino branca a gosto

10 camarões médios limpos e com cauda

1/2 tablete (100 gramas) de manteiga gelada

Para os legumes

300 gramas de legumes variados (brócolis, aspargos, abobrinha, cenoura baby, berinjela)

3 colheres (sopa) de azeite extravirgem

Sal a gosto

Raspas de limão para finalizar

Prepare as lagostas Em uma tigela, tempere as lagostas com o azeite, sal e pimenta. Deixe marinar na geladeira por uma hora. Prepare os camarões Em um bowl, junte o espumante, o azeite, a cebola, o alho, a folha de louro, sal e pimenta. Mexa bem. Acrescente os camarões e cubra com filme plástico. Deixe marinar na geladeira por pelo menos uma hora. Retire os camarões da marinada e reserve-os na geladeira. Transfira a marinada para uma panela e leve ao fogo baixo até reduzir a um terço do volume. Coe e retorne ao fogo. Quando levantar fervura, acrescente a manteiga aos poucos. Reserve. Prepare os legumes Em uma frigideira aquecida, grelhe os legumes no azeite até dourarem levemente. Tempere com sal e transfira para uma travessa. Na mesma frigideira, doure a lagosta e junte-a aos legumes. Ainda na mesma frigideira, grelhe os camarões por dois minutos de cada lado e disponha sobre as lagostas. Regue com o molho reservado, finalize com as raspas de limão e sirva.

*Receita cedida pela chef Samantha Laurindo