Modo de preparo

5 avocados

1 tomate, sem sementes, em cubinhos

1/2 cebola em cubinhos

1/4 de maço de coentro picado

1 pimenta dedo-de-moça picada

Suco de 1/2 limão

Sal a gosto

Totopos (chips de tortilla) para acompanhar

Em um bowl, amasse a polpa dos avocados com um garfo deixando a mistura pedaçuda. Adicione o tomate, a cebola, o coentro, a pimenta dedo-de-moça e o suco de limão. Tempere com sal e misture, tomando cuidado para que a pasta não fique lisa demais. Sirva com os totopos.

*Receita cedida pelo chef Fernando Gasparetto, do Lupe Bar y Taqueria (Chef ensina menu de petiscos mexicanos)