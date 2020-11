Frango cozido fácil: coxa e sobrecoxa à moda de mãe

Modo de preparo

Tempere o frango com alho, cebola, o limão espremido, sal, pimenta do reino a gosto. Em uma panela bem quente, doure os pedaços de frango no azeite com todo o tempero virando os dois lados.

Acrescente a ervilha, o tomate pelado e a mesma quantidade do tomate pelado de água. Coloque uma pitada de cominho (opcional) e deixe cozinhar em fogo médio por 30 minutos.

Corrija o sal se necessário e sirva. Ideal acompanhar arroz e farofa.

*Receita do Chef Melchior Neto, do Gema Restaurante