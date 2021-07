Frango à Cordon Bleu, purê de batata e salada fresca de milho verde

Modo de preparo

Prepare o frango Corte o filé ao meio, no sentido horizontal, e com a ajuda de um martelo para carne abrir as metades até obter dois filés de meio centímetro de altura. Coloque uma fatia de presunto e uma de queijo e feche, como se fosse um sanduíche. Tempere o ovo com sal e pimenta do reino na hora de empanar. Passe na farinha de trigo, retire bem o excesso, no ovo e por último na farinha de rosca.

Prepare o purê de batata Descasque as batatas e corte ao meio. Cozinhe com leite, 1/2 litro de água, sal, louro e tomilho. O ponto do cozimento é quando você consegue colocar a ponta de uma faca até o centro da batata sem encontrar resistência – a batata não deve passar do ponto, desmanchar. Em outra panela, aqueça metade do creme. Com a batata cozida ainda quente, esprema em cima do creme de leite. Acerte o sal e a textura adicionando mais creme de leite ou a própria água do cozimento e a manteiga.

Prepare a salada de milho Ferva 1 litro de água água com sal. Coloque a espiga de milho para cozinhar. Quando o milho estiver cozido, retire da espiga, junte a salsinha e a cebolinha e tempere com as rapas e sumo do limão, o azeite, pimenta e sal.

Montagem Frite o peito de frango empanado até ficar dourado. Corte o peito de frango em fatias e sirva com o purê de batata e a salada de milho.

*Receita da chef Elisa Fernandes para o restaurante Hi Pokee