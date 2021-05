Filé-mignon suíno ao leite com legumes

Modo de preparo

Prepare o filé Tempere os filés com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, em fogo médio, esquente a manteiga e o azeite. Doure os dois lados da carne. Adicione o vinho e deixe evaporar. Acrescente 1 xícara de água mais o leite e cozinhe até levantar fervura. Tampe a panela, abaixe a chama, e cozinhe por mais 1 hora ou até que os filés fiquem bem macios. Reserve.

Prepare os legumes Em uma panela com água fervente, cozinhe, em fogo médio, a ervilha, a berinjela e a cenoura por 10 minutos ou até que fiquem al dente. Escorra e transfira para uma frigideira, com a manteiga. Junte o milho. Leve ao fogo médio e salteie. Reserve. Bata o molho da carne no liquidificador para que fique homogêneo. Sirva o filé fatiado, com o molho e os legumes.