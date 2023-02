Modo de preparo

Bata todos os ingredientes em uma coqueteleira com gelo, coe e sirva em uma taça coupé previamente gelada. Decore com uma flor de lírio-do-brejo. Para a infusão, use uma flor de lírio-do-brejo para cada 200ml de gim. Deixe macerando em um pote hermético, ao abrigo da luz, por cinco dias. Coe e engarrafe.

*Receita cedida pela mixologista Néli Pereira, autora do livro ‘Da Botica ao Boteco’