Drinque Andarilho da Floresta

Modo de preparo

Prepare o elixir da floresta Em uma jarra, misture a água e o chá e deixe em infusão a frio (5ºC) por 24 horas. Depois, filtre.

Prepare o drinque Adicione todos os ingredientes, incluindo 22,5 mililitros do elixir da floresta, em um mixing glass com o gelo e mexa por quinze segundos. Coe em uma taça previamente resfriada. Esprema a casca da laranja-baía sobre o drinque. Se quiser, polvilhe o pé da taça com canela e finalize apoiando um biscoito na borda, com duas pétalas de flor.

*O drink Andarilho da Floresta, que traz referências ao folclore brasileiro, foi criado pela bartender Bianca Lima, vencedora da etapa brasileira do World Class Competition 20/21.