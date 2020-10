Modo de preparo

250 gramas de flor de hibisco muito bem lavadas

1/2 quilo de açúcar

Em uma panela com 2 litros de água, junte as flores de hibisco e deixe ferver. Escorra, enxágue as flores e bata-as no liquidificador. Em uma panela, leve o açúcar ao fogo baixo e deixe derreter, mexendo, até formar uma calda. Acrescente a pasta de hibisco e misture até obter um creme. Espere esfriar e leve à geladeira em taças de sobremesa.

*Receita da chef Melanito Biyouha